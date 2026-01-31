Transfer-Coup in der Fußball-Landesklasse: Meeraner SV verpflichtet ehemaligen Oberliga-Torhüter

Dominik Reissig stand in der Hinrunde noch beim VfB Empor Glauchau im Kasten. Der Meeraner Trainer freut sich doppelt über den Neuzugang. Der Verein vermeldet aber auch einen schmerzlichen Abgang.

Der Meeraner SV hat sich für die Rückrunde der Fußball-Sachsenklasse West auf der Torhüterposition verstärkt. Wie der Tabellen-13. am Freitagabend informierte, konnte er sich die Dienste von Dominik Reissig sichern. Der 29-Jährige stand bis Ende des Jahres beim Oberligisten VfB Empor Glauchau unter Vertrag und bringt viel Erfahrung mit ins... Der Meeraner SV hat sich für die Rückrunde der Fußball-Sachsenklasse West auf der Torhüterposition verstärkt. Wie der Tabellen-13. am Freitagabend informierte, konnte er sich die Dienste von Dominik Reissig sichern. Der 29-Jährige stand bis Ende des Jahres beim Oberligisten VfB Empor Glauchau unter Vertrag und bringt viel Erfahrung mit ins...