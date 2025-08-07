Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Randolf Riesen – hier rechts im Zweikampf mit Wolfsburgs Trevor Benedict beim VW-Cup – trägt in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Schwäne, sondern des VfB Empor Glauchau. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Randolf Riesen – hier rechts im Zweikampf mit Wolfsburgs Trevor Benedict beim VW-Cup – trägt in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Schwäne, sondern des VfB Empor Glauchau. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Glauchau
Transferknaller für Fußball-Oberligist aus Glauchau: FSV Zwickau leiht Randolf Riesen zum VfB Empor aus
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 20-jährige Offensivspieler hat seinen Vertrag bei den Schwänen verlängert. Spielen wird er aber erstmal beim ehemaligen FSV-Coach Nico Quade.

Die Spatzen haben es in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern gepfiffen. Die Zeichen, dass Randolf Riesen vom Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau leihweise zum Oberliga-Aufsteiger VfB Empor Glauchau wechseln könnte, verdichteten sich in den vergangenen Tagen. Auf Nachfrage nach einer möglichen Verpflichtung des 20-jährigen...
