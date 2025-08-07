Transferknaller für Fußball-Oberligist aus Glauchau: FSV Zwickau leiht Randolf Riesen zum VfB Empor aus

Glauchau
Der 20-jährige Offensivspieler hat seinen Vertrag bei den Schwänen verlängert. Spielen wird er aber erstmal beim ehemaligen FSV-Coach Nico Quade.
Die Spatzen haben es in den vergangenen Tagen bereits von den Dächern gepfiffen. Die Zeichen, dass Randolf Riesen vom Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau leihweise zum Oberliga-Aufsteiger VfB Empor Glauchau wechseln könnte, verdichteten sich in den vergangenen Tagen. Auf Nachfrage nach einer möglichen Verpflichtung des 20-jährigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.