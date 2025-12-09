Treffen der Zwickauer Sportsenioren findet eine gute Resonanz

Zwickau
Traditionell treffen sich die ältesten Mitglieder der Zwickauer Vereine im Advent im Rathaus. Wie viele Frauen und Männer diesmal kamen und was sich der Präsident des Kreissportbundes wünschte.
Bereits zum 33. Mal fand am Montag das Zwickauer Sport-Seniorentreffen statt. Zur Traditionsveranstaltung waren 81 Frauen und Männer aus 34 Vereinen in den Bürgersaal des Rathauses gekommen, die meisten von ihnen vom SV Zwickau 04 sowie dem ESV Lok. „Die Veranstaltung ist eine runde Sache mit würdigem Rahmen. Wir hatten leider sehr wenige...
