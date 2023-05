Trio meistert den Supermarathon

Robert Gehrmann hat sich beim 50. Rennsteiglauf als schnellster von drei Startern des ESV Lok Zwickau auf der Supermarathon-Strecke erwiesen. Er bewältigte die 73,9 Kilometer in 7:12:11 h und belegte damit Platz 42 in seiner Altersklasse (M 40). Unter acht Stunden blieb auch Günter Thieme, für den nach 7:53:49 h Platz 31 in seiner...