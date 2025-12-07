Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Glauchauer Stürmer Randolf Riesen (links) behauptet den Ball auf dem Sandersdorfer Kunstrasen hier gegen Kento Nakano.
Der Glauchauer Stürmer Randolf Riesen (links) behauptet den Ball auf dem Sandersdorfer Kunstrasen hier gegen Kento Nakano. Bild: Patrick Jahn
Glauchau
Trotz 0:2-Rückstand: Der VfB Empor Glauchau kann auch bei Union Sandersdorf punkten
Von Monty Gräßler
Mit zwei späten Toren hat der Fußball-Oberligist am Sonntag ein furioses Hinrunden-Finale hingelegt. Nach bitteren Gegentreffern zahlten sich in der Schlussphase zwei Umstellungen des Trainers aus.

Der VfB Empor Glauchau hat in der Fußball-Oberliga auch am letzten Spieltag der Hinrunde seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt. Das 2:2 bei Union Sandersdorf war am Sonntagnachmittag auch ein Punktgewinn der Moral, denn beide Tore für die zwischenzeitlich 0:2 hinten liegenden Westsachsen fielen erst in der Schlussphase des...
