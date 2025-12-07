Trotz 0:2-Rückstand: Der VfB Empor Glauchau kann auch bei Union Sandersdorf punkten

Mit zwei späten Toren hat der Fußball-Oberligist am Sonntag ein furioses Hinrunden-Finale hingelegt. Nach bitteren Gegentreffern zahlten sich in der Schlussphase zwei Umstellungen des Trainers aus.

Der VfB Empor Glauchau hat in der Fußball-Oberliga auch am letzten Spieltag der Hinrunde seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt. Das 2:2 bei Union Sandersdorf war am Sonntagnachmittag auch ein Punktgewinn der Moral, denn beide Tore für die zwischenzeitlich 0:2 hinten liegenden Westsachsen fielen erst in der Schlussphase des... Der VfB Empor Glauchau hat in der Fußball-Oberliga auch am letzten Spieltag der Hinrunde seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt. Das 2:2 bei Union Sandersdorf war am Sonntagnachmittag auch ein Punktgewinn der Moral, denn beide Tore für die zwischenzeitlich 0:2 hinten liegenden Westsachsen fielen erst in der Schlussphase des...