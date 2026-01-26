MENÜ
Till Giebner konnte am Sonntag drei Mal den Ball im Tor der Potsdamer unterbringen.
Bild: Ralf Wendland
Till Giebner konnte am Sonntag drei Mal den Ball im Tor der Potsdamer unterbringen.
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Trotz „komischer Pfiffe“: Zwickauer Wasserballer feiern Sensationssieg
Von Lukas Strechel
Mit einem starken Comeback holte sich das Team des SV 04 am Sonntag drei wichtige Punkte. Nicht ganz einverstanden war Trainer Jörg Wüstner mit der Leistung der Offiziellen.

Am Sonntagmorgen konnte man Trainer Jörg Wüstner in der Glück-Auf-Schwimmhalle mit hochrotem Kopf in Richtung Schiedsrichter brüllen sehen. Eigentlich ist das keine Seltenheit beim Coach des SV Zwickau 04, aber diesmal war er gefühlt noch ein bisschen lauter als sonst. Kein Wunder, immerhin war es ein wichtiges Spiel für seine Wasserballer....
