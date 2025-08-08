Trotz Missgeschick mit der Schwimmbrille: Zwickauer Triathlet überzeugt bei der Deutschen Meisterschaft

Beim Wettkampf im Rahmen der Finals am vergangenen Wochenende in Dresden lief es für Andreas Voigt und Vereinskamerad Ingo Breitfeld richtig gut. Das war sogar im MDR-Fernsehen zu sehen.

Seinen Start bei der Deutschen Altersklassen-Meisterschaft in Dresden am vergangenen Wochenende dürfte Andreas Voigt vom SV Zwickau 04 nicht so schnell vergessen. Das liegt aber weniger an seiner tollen sportlichen Leistung, mit der sich der 65-Jährige am Ende Platz 12 in seiner Altersklasse sicherte. Wie er sich auf den 750 Meter Schwimmen, 20... Seinen Start bei der Deutschen Altersklassen-Meisterschaft in Dresden am vergangenen Wochenende dürfte Andreas Voigt vom SV Zwickau 04 nicht so schnell vergessen. Das liegt aber weniger an seiner tollen sportlichen Leistung, mit der sich der 65-Jährige am Ende Platz 12 in seiner Altersklasse sicherte. Wie er sich auf den 750 Meter Schwimmen, 20...