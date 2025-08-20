TSV Crossen? Ebersbrunner SV? VfB Empor Glauchau II? Wer in der Fußball-Westsachsenliga als Favorit gehandelt wird

Zwickau
Die neue Saison startet am Freitagabend mit dem Heimspiel des TV Oberfrohna gegen den SV Waldenburg. „Freie Presse“ hat sich bei allen Vereinen umgehört und liefert dazu alle Wechsel der Sommerpause.
61 Tage nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison rollt wieder der Ball in der Westsachsenliga. Die Fußballer des TV Oberfrohna und des SV Waldenburg geben am Freitag, 19.15 Uhr den Startschuss für eine Spielzeit, die einmal mehr viel Spannung verspricht. An der Tabellenspitze scheint sich ein Dreikampf abzuzeichnen, zumindest...
