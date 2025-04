TTC Sachsenring hofft auf „einen guten Tag“ in der 3. Tischtennis-Bundesliga

Die zweite Mannschaft des Hohenstein-Ernstthaler Vereins erwartet am Samstag einen Tabellennachbarn. Für den Teamchef stehen die Chancen 40:60.

Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II hat in der Staffel Süd der 3. Tischtennis-Bundesliga am Samstag Heimrecht gegen einen Tabellennachbarn. Als Siebter mit 8:20 Punkten empfängt die Mannschaft den Sechsten SpVgg Effeltrich (13:17), der das Hinspiel klar mit 6:1 gewann. „Zuhause liegen unsere Chancen bei 40:60. Da kann man an einem...