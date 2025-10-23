TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal setzt in der 2. Tischtennis-Bundesliga auf seine Heimstärke

Die Westsachsen erwarten am Sonntag einen Aufsteiger mit viel Potenzial. Bisher gab es für die Gäste-Teams noch nicht viel zu holen. Ein Heimspiel steht auch für die Drittliga-Mannschaft an.

Dem TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal stehen an diesem Wochenende zwei interessante Heimspiele bevor. Mit dem TSV Windsbach hat das Zweitligateam am Sonntag, 15 Uhr in der Sporthalle des BSZ Limbach-Oberfrohna einen ganz harten Brocken vor der Brust. Der Aufsteiger aus Mittelfranken hat bislang zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto.