Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Südkoreaner Kim Byunghyeon steht vor seinem zweiten Heimspiel-Einsatz im Trikot des TTC Sachsenring.
Der Südkoreaner Kim Byunghyeon steht vor seinem zweiten Heimspiel-Einsatz im Trikot des TTC Sachsenring. Bild: Markus Pfeifer
Der Südkoreaner Kim Byunghyeon steht vor seinem zweiten Heimspiel-Einsatz im Trikot des TTC Sachsenring.
Der Südkoreaner Kim Byunghyeon steht vor seinem zweiten Heimspiel-Einsatz im Trikot des TTC Sachsenring. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal setzt in der 2. Tischtennis-Bundesliga auf seine Heimstärke
Von Axel Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen erwarten am Sonntag einen Aufsteiger mit viel Potenzial. Bisher gab es für die Gäste-Teams noch nicht viel zu holen. Ein Heimspiel steht auch für die Drittliga-Mannschaft an.

Dem TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal stehen an diesem Wochenende zwei interessante Heimspiele bevor. Mit dem TSV Windsbach hat das Zweitligateam am Sonntag, 15 Uhr in der Sporthalle des BSZ Limbach-Oberfrohna einen ganz harten Brocken vor der Brust. Der Aufsteiger aus Mittelfranken hat bislang zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
14:45 Uhr
2 min.
Tischtennis: TC Sachsenring II wacht beim Tabellenführer der 3. Bundesliga zu spät auf
Die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal rangiert in der 3. Tischtennis-Bundesliga aktuell auf Platz 6.
Die Hohenstein-Ernstthaler haben am Wochenende zwei Punkte bei Aufsteiger Limbach gewonnen. In Grünwettersbach rannte das Team vergeblich einem frühen Rückstand hinterher.
Axel Franke
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
06.10.2025
3 min.
Tischtennis, 2. Bundesliga: TTC Sachsenring liefert Krimi gegen Union Velbert
Der Südkoreaner Kim Byunghyeon absolvierte am Sonntag seine ersten Spiele für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal.
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal hat erneut ihre Nervenstärke unter Beweis gestellt. Auch eine Liga tiefer machte es das zweite Team spannend.
Axel Franke
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
Mehr Artikel