TTC-Teamchef gerät ins Schwärmen: „Das war eines der besten Spiele, die wir in unserer Zweitligazugehörigkeit gesehen haben“

Hohenstein-Ernstthal
Im ersten Heimspiel 2025/26 haben die Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal gegen den TV Hilpoltstein einen echten Krimi hingelegt. Nach über vier Stunden gab es „Standing Ovations“.
In der 2. Tischtennis-Bundesliga haben die Akteure des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal beim 6:4-Sieg gegen den TV Hilpoltstein eine unglaubliche Partie abgeliefert. Nach einer Spielzeit von 4 Stunden und 18 Minuten quittierten die 235 Zuschauer in der Ausweichhalle des TTC in Limbach-Oberfrohna die Leistung mit „Standing Ovations“. „Ich...
