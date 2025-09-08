Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • TTC-Teamchef gerät ins Schwärmen: „Das war eines der besten Spiele, die wir in unserer Zweitligazugehörigkeit gesehen haben“

Tzu-Yu Tseng (li.) und Miquel Nunez Tapia vom TTC Sachsenring gewannen ihr Doppel zum Auftakt souverän mit 3:0.
Bild: Markus Pfeifer
Tzu-Yu Tseng (li.) und Miquel Nunez Tapia vom TTC Sachsenring gewannen ihr Doppel zum Auftakt souverän mit 3:0.
Tzu-Yu Tseng (li.) und Miquel Nunez Tapia vom TTC Sachsenring gewannen ihr Doppel zum Auftakt souverän mit 3:0. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
TTC-Teamchef gerät ins Schwärmen: „Das war eines der besten Spiele, die wir in unserer Zweitligazugehörigkeit gesehen haben“
Von Axel Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ersten Heimspiel 2025/26 haben die Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal gegen den TV Hilpoltstein einen echten Krimi hingelegt. Nach über vier Stunden gab es „Standing Ovations“.

In der 2. Tischtennis-Bundesliga haben die Akteure des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal beim 6:4-Sieg gegen den TV Hilpoltstein eine unglaubliche Partie abgeliefert. Nach einer Spielzeit von 4 Stunden und 18 Minuten quittierten die 235 Zuschauer in der Ausweichhalle des TTC in Limbach-Oberfrohna die Leistung mit „Standing Ovations“. „Ich...
