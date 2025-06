Turn-Nachwuchs der SG Traktor Neukirchen hat bei der Zwickiade viel Grund zum Jubeln

Mit gleich 25 Medaillen kehrten die Teilnehmer des Vereins vom Wettkampf in Mülsen zurück. Wer dabei besonders mit seinen Leistungen hervorstach.

Ordentlich Grund zum Jubeln hatten die Sportler und Verantwortlichen der Turnabteilung der SG Traktor Neukirchen vor wenigen Tagen bei der diesjährigen Zwickiade. Beim Wettkampf in Mülsen war der Verein mit insgesamt 30 Turnerinnen und Turnern in acht Altersklassen vertreten und freute sich am Ende über gleich 25 Medaillen.