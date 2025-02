Turnen: Den begehrtesten Pokal gibt es bei Traktor Neukirchen im Training zu „gewinnen“

Mit der Vereinsmeisterschaft sind die Turntalente des Vereins am Samstag in die neue Wettkampfsaison gestartet. Welchen Anspruch die Abteilung an ihre Arbeit hat und wo es Sorgenfalten gibt.

An seiner Körperspannung muss Max noch ein bisschen arbeiten. Auf dem gemeinsamen Abschlussfoto nach der Vereinsmeisterschaft der Turnabteilung der SG Traktor Neukirchen am Samstag sinkt er ein wenig in sich zusammen und fällt im Kreis der Mädchen und Jungen fast nicht auf. Das ist aber auch nicht überraschend - schließlich ist Max zwar für...