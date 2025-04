Turnen: Für Topplatzierungen unterlaufen den Talenten des ESV Lok Zwickau zu viele Fehler

Bei drei Wettkämpfen war die Turnabteilung des Vereins am Wochenende vertreten. Was dabei gut funktionierte und was nicht ganz wie erhofft lief.

Mit zehn Turnerinnen ist der ESV Lok Zwickau bei der Sachsenmeisterschaft im Kürbereich vertreten. Bei der Bezirksmeisterschaft in Chemnitz schafften es die Starterinnen des Vereins, sich mit ihren Leistungen dafür zu qualifizieren und ließen die Verantwortlichen so am Samstag ein deutlich besseres Fazit ziehen als einen Tag später nach der... Mit zehn Turnerinnen ist der ESV Lok Zwickau bei der Sachsenmeisterschaft im Kürbereich vertreten. Bei der Bezirksmeisterschaft in Chemnitz schafften es die Starterinnen des Vereins, sich mit ihren Leistungen dafür zu qualifizieren und ließen die Verantwortlichen so am Samstag ein deutlich besseres Fazit ziehen als einen Tag später nach der...