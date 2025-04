Turnen: Neukirchenerin gelingt am Sprung eine fast perfekte Wertung

Zum Auftakt der Bezirksmeisterschaften konnte die SG Traktor bereits zwei Medaillen feiern. Eine Sportlerin musste sich dabei nur hauchdünn geschlagen geben.

Viel fehlte Turnerin Jule Weisflog am Samstag nicht zur perfekten Wertung. Bei der Bezirksmeisterschaft in Hartmannsdorf zeigte die Sportlerin der SG Traktor Neukirchen am Sprung in der Altersklasse 10/11 als eine von nur zwei Turnerinnen eine fast makellose Leistung und wurde dafür von den Kampfrichtern mit 14,7 Punkten bewertet. „Damit war...