Turnen: Worauf EM-Medaillengewinnerin Lea Quaas vor der Deutschen Meisterschaft den Fokus legt

Ende Juli steht für die Leubnitzerin mit den Finals in Dresden erneut ein Wettkampfhöhepunkt fast vor der Haustür auf dem Programm. Komplett in Topform dürfte sie dann aber nicht sein.

Lea Quaas fällt es auch ein paar Wochen später noch schwer, ihren vorläufigen Karrierehöhepunkt in Worte zu fassen. Ende Mai holte die Leubnitzer Turnerin gemeinsam mit den deutschen Frauen bei der Europameisterschaft in Leipzig überraschend die Silbermedaille im Teamwettbewerb. „Es ist manchmal immer noch unglaublich, dass es so...