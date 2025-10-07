Turnierpremiere im Schach: Zwickauer SC feiert mit den ersten Clara-Wieck-Open einen vollen Erfolg

Zwickau
Im besonderen Ambiente des ehemaligen Planitzer Schlosses und jetzigen Gymnasiums will Niclas Schwabe mit seinem Verein ein neues Turnier etablieren. Warum die erste Ausgabe für die Gastgeber doppelt gut lief.
Ein ungewohntes Bild bot sich am vergangenen Freitag im Zwickauer Clara-Wieck-Gymnasium: Trotz des Feiertags herrschte reger Betrieb im Innenhof und in den Gängen. Doch statt den Schülerinnen und Schülern waren es zum Teil weit angereiste Schachspieler, die das ehemalige Planitzer Schloss bevölkerten. Aus gutem Grund, denn erstmals gingen die...
