„Und das als kleines Hinterhof-Garagen-Team“ – Motorradrennfahrer aus Hohenstein zieht nach Frohburger Dreieckrennen Bilanz

In der Top-Klasse der International Road Racing Championship ist Nico Müller Sechster geworden. Dies liegt auch an Investitionen in sein Bike. Ob er 2026 noch davon profitieren kann, ist ungewiss.

Am Wochenende hat Motorradpilot Nico Müller aus Hohenstein-Ernstthal seine Saison beendet. Beim 62. Internationalen Frohburger Dreieckrennen des ADAC konnte er zufrieden Bilanz ziehen. Denn das Jahr war – zumindest gefühlt – das erfolgreichste des 33-Jährigen.