„Unfassbar emotional“: Rallyepilot aus Zwickau stellt mit Umstieg auf Porsche neue Klickzahl-Rekorde auf

Julius Tannert hat bei der Deutschen Rallyemeisterschaft künftig 470 statt 300 PS unterm Fahrersitz. Das erhöht zwar nicht automatisch seine Titelchancen. Ein spannendes Projekt ist es aber allemal.

Die Vorfreude auf seine sechste Saison in der Deutschen Rallyemeisterschaft ist bei Julius Tannert mindestens genauso groß, wie sie es 2021 in seinem Premierenjahr war. Denn der Deutsche Vizemeister von 2021, 2023 und 2024 fiebert einer besonderen Herausforderung entgegen. Der 35-jährige Zwickauer und Beifahrer Pirmin Winklhofer wechseln ihren...