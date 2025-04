Unterschiedliche Ausbeute für Reinsdorfer Enduro-Brüder

Arvid Meyer hat beim Saisonauftakt in Niedersachsen seine Feuertaufe in einer der drei Top-Klassen bestanden. Bruder Einar hatte dagegen mit der Technik zu kämpfen.

Der Saisonauftakt der Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft (DEM) am ersten März-Wochenende im niedersächsischen Itterbeck unweit der deutsch-niederländischen Grenze war für den Reinsdorfer Arvid Meyer zugleich die Premiere in einer der drei Top-Klassen. Der letztjährige Meister der Junioren-Kategorie belegte am ersten Fahrtag, dem...