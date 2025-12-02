Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unverhofft und mit Verspätung: Wie Lucas Krieg aus Hohenstein-Ernstthal zu seinem ersten WM-Sieg im Seitenwagen-Rennsport kam

Markus Schlosser (vorn) mit seinem neuen Beifahrer Lucas Krieg.
Markus Schlosser (vorn) mit seinem neuen Beifahrer Lucas Krieg. Bild: Thorsten Horn
Markus Schlosser (vorn) mit seinem neuen Beifahrer Lucas Krieg.
Markus Schlosser (vorn) mit seinem neuen Beifahrer Lucas Krieg. Bild: Thorsten Horn
Hohenstein-Ernstthal
Unverhofft und mit Verspätung: Wie Lucas Krieg aus Hohenstein-Ernstthal zu seinem ersten WM-Sieg im Seitenwagen-Rennsport kam
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwangsweise hatte der 23-Jährige mit seiner Saison als Beifahrer in der Weltmeisterschaft schon abgeschlossen. Doch dann kam der große Erfolg – und eine gute Aussicht für die Zukunft.

Unverhofft kommt oft – unter diesem Motto stand das Saisonende des Hohenstein-Ernstthalers Lucas Krieg in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Eigentlich hatte der 23-Jährige für 2025 geplant, ein weiteres Jahr als Beifahrer des 21-jährigen Lausitzers Lennard Göttlich zu bestreiten. Doch nach mehreren Motorschäden zu Saisonbeginn warf Lennard...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
Wie zwei Teenager St. Egidien und Glauchau beim Mini-Motorrad-Weltfinale vertreten haben
Die beiden Nachwuchsrennfahrer Jason Rudolph und Ben Warzecha (von links) haben in Valencia einen besonderen Saisonabschluss gefeiert.
Der 15-jährige Jason Rudolph und der elfjährige Ben Warzecha haben in Spanien einen besonderen Saisonabschluss erlebt. Welche Erfahrungen sie für die Zukunft mitnehmen.
Thorsten Horn
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
11.11.2025
3 min.
Motorsport: Mit welchen Mitteln die Talenteschmiede des AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal bundesweit punktet
Ronny Heinrich (hinten Mitte) mit seinen Trainerkollegen und seinen Renn-Kids vom AMC Sachsenring.
In den Nachwuchsserien des ADAC sind wieder alle vier Titel an junge Motorradrennfahrer aus dem westsächsischen Verein gegangen. Vier von ihnen starten nun im Rahmenprogramm der MotoGP.
Thorsten Horn
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel