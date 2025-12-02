Unverhofft und mit Verspätung: Wie Lucas Krieg aus Hohenstein-Ernstthal zu seinem ersten WM-Sieg im Seitenwagen-Rennsport kam

Hohenstein-Ernstthal
Zwangsweise hatte der 23-Jährige mit seiner Saison als Beifahrer in der Weltmeisterschaft schon abgeschlossen. Doch dann kam der große Erfolg – und eine gute Aussicht für die Zukunft.
Unverhofft kommt oft – unter diesem Motto stand das Saisonende des Hohenstein-Ernstthalers Lucas Krieg in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Eigentlich hatte der 23-Jährige für 2025 geplant, ein weiteres Jahr als Beifahrer des 21-jährigen Lausitzers Lennard Göttlich zu bestreiten. Doch nach mehreren Motorschäden zu Saisonbeginn warf Lennard...
