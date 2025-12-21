UV Zwigge will nach durchwachsener Hinrunde ganz vorn angreifen: „Wir wissen, wir können noch mehr“

Die Zwickauer Floorballer haben die Verbandsliga-Hinrunde auf Rang 3 beendet. Um sich das Heimrecht in den Playoffs zu sichern, wollen sie in der Rückrunde Revanche für die beiden Niederlagen nehmen.

Die Floorballer des UV Zwigge haben die Hinrunde der Verbandsliga mit einer schmerzlichen Niederlage beenden müssen. 8:9 nach Verlängerung hieß es im letzten Spiel vor der Weihnachtspause gegen Halle Saalebiber II. Die Niederlage beim Tabellenführer war die zweite der Saison neben der 2:6-Pleite gegen den Zweiten Black Lions Landsberg und...