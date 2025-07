Verbesserte Bodenhaftung und Fitness: Woran die Bundesliga-Fußballer von HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal zuletzt gearbeitet haben

Die Westsachsen haben zwei Spieler aus Malta verpflichtet. Mit der bisherigen Vorbereitung ist Coach Dominik Naujoks zufrieden – auch hinsichtlich einer Renovierung in der Heimspielstätte.

An ungewohnten Trainingsorten sind die Bundesliga-Futsaler aus Hohenstein-Ernstthal in der vergangenen Woche aktiv gewesen. Denn der neue Cheftrainer Dominik Naujoks, der zusammen mit Spielertrainer-Routinier Oleksandr Sorokin nun die Verantwortung trägt, brachte das Team auf dem Freiluft-Sportplatz des Hot-Sportzentrums sowie in der relativ...