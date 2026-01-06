Vereine sind gefordert: Deutsche Olympische Gesellschaft in Zwickau sucht Kandidaten für die Sportförderpreise

Zwickau
Jedes Jahr würdigt die Stadtgruppe Zwickau besondere Leistungen in drei Kategorien. Bis Ende Januar sind Vorschläge für 2025 möglich.
Zum mittlerweile 21. Mal will die Stadtgruppe Zwickau der Deutschen Olympischen Gesellschaft in diesem Jahr ihre Sportförderpreise vergeben. Mit denen würdigt sie traditionell besondere Leistungen auf dem Gebiet des Breiten-, Behinderten-, Nachwuchs- und Leistungssports. Geehrt werden dabei aber nicht nur aktive Athleten in der Kategorie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.