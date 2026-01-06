MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vereine sind gefordert: Deutsche Olympische Gesellschaft in Zwickau sucht Kandidaten für die Sportförderpreise

In Zwickau werden auch 2026 wieder die Sportförderpreise vergeben.
In Zwickau werden auch 2026 wieder die Sportförderpreise vergeben. Bild: Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
In Zwickau werden auch 2026 wieder die Sportförderpreise vergeben.
In Zwickau werden auch 2026 wieder die Sportförderpreise vergeben. Bild: Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Zwickau
Vereine sind gefordert: Deutsche Olympische Gesellschaft in Zwickau sucht Kandidaten für die Sportförderpreise
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jedes Jahr würdigt die Stadtgruppe Zwickau besondere Leistungen in drei Kategorien. Bis Ende Januar sind Vorschläge für 2025 möglich.

Zum mittlerweile 21. Mal will die Stadtgruppe Zwickau der Deutschen Olympischen Gesellschaft in diesem Jahr ihre Sportförderpreise vergeben. Mit denen würdigt sie traditionell besondere Leistungen auf dem Gebiet des Breiten-, Behinderten-, Nachwuchs- und Leistungssports. Geehrt werden dabei aber nicht nur aktive Athleten in der Kategorie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
30.12.2025
2 min.
Zwickauer Leichtathletikverein gehört zu den Top 5 in ganz Sachsen
Diego Molnar (r.) sorgte mit seinem deutschen Vizemeistertitel 2025 für den größten Erfolg des SV Vorwärts Zwickau. Das freute auch Trainer Michael Müller.
Der SV Vorwärts Zwickau hat auch 2025 bewiesen, dass er nicht nur im Freistaat auf sich aufmerksam machen kann. Warum für die Zukunft jetzt auch eine Entscheidung der Behörden wichtig war.
Anika Zimny
21:02 Uhr
2 min.
BSV Sachsen Zwickau muss in Neckarsulm einen herben Dämpfer einstecken
Kaho Nakayama (links) und die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau waren am Dienstagabend in Neckarsulm chancenlos.
Drei Tage nach der tollen Leistung im Ostderby gegen den Thüringer HC war davon bei den Bundesliga-Handballerinnen am Dienstagabend nichts mehr zu sehen. Schon nach 17 Minuten war die Partie gelaufen.
Anika Zimny
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel