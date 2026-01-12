VfB Eintracht Fraureuth: Kegler tanken mit Sieg beim Aufsteiger Selbstvertrauen für Duell mit dem Meister

Der Erfolg zum Bundesliga-Rückrundenstart entschied sich erst auf den letzten beiden Bahnen. Doch der Blick geht ohnehin schon wieder nach vorn.

Der VfB Eintracht Fraureuth ist mit einem 5286:5178-Sieg bei Aufsteiger KSV Wacker Gotha in die Rückrunde der Bundesliga der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) gestartet. Angeführt von Willy Schumann, der mit 914 Holz für das beste Resultat bei den Gästen sorgte, setzten sich die Westsachsen mit solider und abgeklärter Spielweise durch.