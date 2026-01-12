MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fraureuth liegt nach dem 8. Bundesliga-Spieltag der Kegler auf Platz 6.
Fraureuth liegt nach dem 8. Bundesliga-Spieltag der Kegler auf Platz 6. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Fraureuth liegt nach dem 8. Bundesliga-Spieltag der Kegler auf Platz 6.
Fraureuth liegt nach dem 8. Bundesliga-Spieltag der Kegler auf Platz 6. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Werdau
VfB Eintracht Fraureuth: Kegler tanken mit Sieg beim Aufsteiger Selbstvertrauen für Duell mit dem Meister
Von Reiner Schumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Erfolg zum Bundesliga-Rückrundenstart entschied sich erst auf den letzten beiden Bahnen. Doch der Blick geht ohnehin schon wieder nach vorn.

Der VfB Eintracht Fraureuth ist mit einem 5286:5178-Sieg bei Aufsteiger KSV Wacker Gotha in die Rückrunde der Bundesliga der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) gestartet. Angeführt von Willy Schumann, der mit 914 Holz für das beste Resultat bei den Gästen sorgte, setzten sich die Westsachsen mit solider und abgeklärter Spielweise durch....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:19 Uhr
2 min.
Wetterlage: HSV - Leverkusen soll ausgetragen werden
Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.
Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
10.11.2025
2 min.
Beim Tabellenführer: Bundesliga-Kegler von Eintracht Fraureuth gehen leer aus
Am 5. Spieltag der DCU-Bundesliga reichte das Ergebnis der Fraureuther Kegler nicht, um Tabellenführer Gera zu gefährden.
Der KSV Heinrichsbrücke Gera war für die Westsachsen am Wochenende eine Nummer zu groß. Dabei hatte ein Fraureuther gleich zu Beginn die 1000-er Marke übertroffen.
Reiner Schumann
27.10.2025
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth fehlt im Derby in Dresden die eigene Überzeugung für den Sieg
Ohne Chance waren die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth im Derby in Dresden.
Deutlich besser als beim letzten Gastspiel beim SV Dresden-Neustadt lief es am Samstag für das Bundesligateam aus Westsachsen. Trotzdem stand am Ende eine Niederlage zu Buche.
Reiner Schumann
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
Mehr Artikel