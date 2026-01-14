MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Glauchaus Cheftrainer Nico Quade (links) und Co-Trainer Ronny Rother (rechts) wieder.
Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Glauchaus Cheftrainer Nico Quade (links) und Co-Trainer Ronny Rother (rechts) wieder. Bild: Markus Pfeifer
Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Glauchaus Cheftrainer Nico Quade (links) und Co-Trainer Ronny Rother (rechts) wieder.
Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Glauchaus Cheftrainer Nico Quade (links) und Co-Trainer Ronny Rother (rechts) wieder. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
VfB Empor Glauchau bestätigt zum Trainingsauftakt drei weitere Abgänge und eine Veränderung im Trainerteam
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Oberligist wartete am Dienstagabend mit der ein oder anderen überraschenden Personalie auf. Was der Vereinschef und der Trainer dazu sagten und wer als Probespieler mit von der Partie war.

Viel erkennen konnte man am Dienstagabend im Sportpark an der Meeraner Straße nicht. Zum einen blieb das Flutlicht aus, da der VfB Empor Glauchau bei seiner ersten Trainingseinheit nach der Winterpause wie viele andere Vereine witterungsbedingt improvisieren musste. Zum anderen machten sich die Oberliga-Kicker dann auch noch dick eingemummelt auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
16:30 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: So läuft am Sonntag der Budenzauber anlässlich „30 Jahre Sachsenlandhalle“
Das Foto vom Glauchauer Hallenturnier des Vorjahres zeigt VfB-Empor-Kicker Louis Gaida (blaues Trikot) im Spiel gegen die U 19 des Chemnitzer FC.
Der Fußball-Oberligist stellt ein gut besetztes Hallenturnier auf die Beine. Neben den regionalen Teams und zwei Sachsenligisten laufen die A-Junioren des FSV Zwickau und des Chemnitzer FC auf.
Monty Gräßler
28.12.2025
2 min.
VfB Empor Glauchau: Torwart Dominik Reissig verlässt den Fußball-Oberligisten
Torwart Dominik Reissig – hier im Spiel gegen RSV Eintracht am Ball – verlässt den VfB Empor.
Der Verein und der 29-jährige Keeper gehen künftig getrennte Wege. Welche Gründe der Klub für die Trennung nennt.
Torsten Ewers
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
Mehr Artikel