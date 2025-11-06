VfB Empor Glauchau: Drei Gründe für und gegen eine mögliche Trendwende im Kellerduell der Fußball-Oberliga beim 1. FC Lok Stendal

Glauchau
In den vergangenen acht Punktspielen ist den Westsachsen kein Sieg mehr gelungen. Gelingt dem Tabellenvorletztem am Sonntag beim Drittletzten die wichtige Trendwende?
Von einer vorentscheidenden Partie im Kampf um den Klassenerhalt will Nico Quade vor dem 12. Spieltag der Fußball-Oberliga Süd nichts wissen. „Dafür ist es zu früh in der Saison. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir mehr Punkte brauchen“, sagt der Coach des VfB Empor Glauchau. Am vergangenen Wochenende rutschten die Westsachsen (15....
