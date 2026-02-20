MENÜ
Luis Werrmann (rechts) und der VfB Empor Glauchau wollen am Sonntag in Rudolstadt punkten. Das Foto zeigt ihn im Testspiel gegen Jena.
Luis Werrmann (rechts) und der VfB Empor Glauchau wollen am Sonntag in Rudolstadt punkten. Das Foto zeigt ihn im Testspiel gegen Jena. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Fürs erste Punktspiel des Jahres in Rudolstadt stehen fast alle Spieler zur Verfügung
Von Monty Gräßler
Die Westsachsen kommen in der Fußball-Oberliga am Sonntag in Thüringen auf den Prüfstand. Auf wen der Trainer dort verzichten muss und in welcher Frage er sich nicht in die Karten schauen ließ.

Der VfB Empor Glauchau (Platz 12/17 Punkte) wird am Sonntag, 13.30 Uhr, aller Voraussicht nach sein erstes Punktspiel nach der Winterpause bestreiten. Während für fünf andere Partien der Fußball-Oberliga am Donnerstag schon Absagen vorlagen, soll beim FC Einheit Rudolstadt (Platz 7/21 Punkte) auf dem Kunstrasenplatz gespielt werden. Der...
