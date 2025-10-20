VfB Empor Glauchau gegen FSV Zwickau: Termin fürs Duell im Sachsenpokal-Achtelfinale steht fest

Beim Fußball-Oberligisten ist die Vorfreude aufs Wiedersehen mit dem benachbarten Regionalligisten groß. Am Montag gab es erste Informationen zu den Eintrittspreisen und dem Kartenvorverkauf.

Das ging diesmal ziemlich schnell: Der Sächsische Fußballverband hat am Montag alle Vereine über die Spieltermine fürs Sachsenpokal-Achtelfinale der Männer Mitte November informiert. Das bestätigte Pressesprecher Alexander Rabe am Nachmittag auf Anfrage der „Freien Presse". Demzufolge steht auch der Termin für die Neuauflage des Duells...