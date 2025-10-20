VfB Empor Glauchau gegen FSV Zwickau: Termin fürs Duell im Sachsenpokal-Achtelfinale steht fest

Glauchau
Beim Fußball-Oberligisten ist die Vorfreude aufs Wiedersehen mit dem benachbarten Regionalligisten groß. Am Montag gab es erste Informationen zu den Eintrittspreisen und dem Kartenvorverkauf.
Das ging diesmal ziemlich schnell: Der Sächsische Fußballverband hat am Montag alle Vereine über die Spieltermine fürs Sachsenpokal-Achtelfinale der Männer Mitte November informiert. Das bestätigte Pressesprecher Alexander Rabe am Nachmittag auf Anfrage der „Freien Presse“. Demzufolge steht auch der Termin für die Neuauflage des Duells...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.