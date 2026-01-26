MENÜ
Der Glauchauer Stürmer Lucien Hertel kann in dieser Szene den Riesaer Torwart Christopher Hauswald nicht überwinden.
Der Glauchauer Stürmer Lucien Hertel kann in dieser Szene den Riesaer Torwart Christopher Hauswald nicht überwinden.
Zwickau
VfB Empor Glauchau gewinnt Dreierturnier vor Riesa und Gera und gibt Personal-Update zu Probespieler
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist hat am Sonntag seine Spiele gegen Konkurrenten aus der Sachsen- und der Thüringenliga gewonnen. Für den Trainer hat das Turnier aber nicht nur deshalb seinen Zweck erfüllt.

Mit einem 6:1-Erfolg gegen den TSV Gera-Westvororte (Thüringenliga) haben sich die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau am Sonntag den Sieg beim eigenen Testspiel-Dreierturnier gesichert. Luis Werrmann, Marcin Sieber (je 2), Louis Gaida und Randolf Riesen trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Die Mannschaft war durch die Treffer...
Mehr Artikel