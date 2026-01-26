VfB Empor Glauchau gewinnt Dreierturnier vor Riesa und Gera und gibt Personal-Update zu Probespieler

Zwickau
Der Fußball-Oberligist hat am Sonntag seine Spiele gegen Konkurrenten aus der Sachsen- und der Thüringenliga gewonnen. Für den Trainer hat das Turnier aber nicht nur deshalb seinen Zweck erfüllt.
Mit einem 6:1-Erfolg gegen den TSV Gera-Westvororte (Thüringenliga) haben sich die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau am Sonntag den Sieg beim eigenen Testspiel-Dreierturnier gesichert. Luis Werrmann, Marcin Sieber (je 2), Louis Gaida und Randolf Riesen trugen sich dabei in die Torschützenliste ein. Die Mannschaft war durch die Treffer...
