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Einer von fünf Ausfällen beim VfB Empor Glauchau: Richard Rühling (am Ball) ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt.
Einer von fünf Ausfällen beim VfB Empor Glauchau: Richard Rühling (am Ball) ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt. Foto: Andreas Kretschel
Einer von fünf Ausfällen beim VfB Empor Glauchau: Richard Rühling (am Ball) ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt.
Einer von fünf Ausfällen beim VfB Empor Glauchau: Richard Rühling (am Ball) ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau muss in Halberstadt die halbe Mannschaft ersetzen
Von Monty Gräßler
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Beim Fußball-Oberligisten aus Westsachsen haben am Sonntag gleich vier Spieler Sperren abzubrummen. Für den fünften Ausfall gibt es einen in dieser Liga eher seltenen Grund.

Der 22. Spieltag in der Fußball-Oberliga wird für den VfB Empor Glauchau zu einer besonderen Herausforderung. Zum einen muss der als Zehnter aktuell gut im Rennen liegende Aufsteiger am Sonntag, 14 Uhr, beim Tabellendritten Germania Halberstadt ran, der das Hinspiel klar mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Zum anderen ist Trainer Nico Quade...
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