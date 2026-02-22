MENÜ
Robin Ensenbach (am Ball) und Einheit Rudolstadt kamen gegen die Glauchauer um Marius Bernhardt, Florian Hähnel und Marcin Sieber (in den blauen Trikots von links) kaum zu Chancen.
Robin Ensenbach (am Ball) und Einheit Rudolstadt kamen gegen die Glauchauer um Marius Bernhardt, Florian Hähnel und Marcin Sieber (in den blauen Trikots von links) kaum zu Chancen. Bild: Patrick Jahn
Glauchau
VfB Empor Glauchau setzt in der Fußball-Oberliga ein Ausrufezeichen: „Wir sind einfach gut drauf“
Von Monty Gräßler
Der Aufsteiger hat im ersten Spiel nach der Winterpause seinen höchsten Saisonsieg eingefahren. Warum der 4:0-Erfolg beim FC Einheit Rudolstadt auch in dieser Höhe verdient war.

Der VfB Empor Glauchau hat dem FC Einheit Rudolstadt auch im Rückspiel der Fußball-Oberliga vier Tore eingeschenkt. Der große Unterschied zur Hinrunde, als die Westsachsen als knapper 4:3-Sieger vom Platz gegangen waren: Im Auswärtsspiel am Sonntag blieb der VfB Empor ohne Gegentreffer und kam beim 4:0 zum bislang höchsten Sieg der...
