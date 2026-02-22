VfB Empor Glauchau setzt in der Fußball-Oberliga ein Ausrufezeichen: „Wir sind einfach gut drauf“

Glauchau
Der Aufsteiger hat im ersten Spiel nach der Winterpause seinen höchsten Saisonsieg eingefahren. Warum der 4:0-Erfolg beim FC Einheit Rudolstadt auch in dieser Höhe verdient war.
Der VfB Empor Glauchau hat dem FC Einheit Rudolstadt auch im Rückspiel der Fußball-Oberliga vier Tore eingeschenkt. Der große Unterschied zur Hinrunde, als die Westsachsen als knapper 4:3-Sieger vom Platz gegangen waren: Im Auswärtsspiel am Sonntag blieb der VfB Empor ohne Gegentreffer und kam beim 4:0 zum bislang höchsten Sieg der...
