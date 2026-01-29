VfB Empor Glauchau: Von der Soccerhalle zurück auf den Fußballplatz?

Der Fußball-Oberligist musste unter der Woche witterungsbedingt erneut improvisieren. Daher hoffen die Verantwortlichen, dass es am Freitagabend mit dem Testspiel gegen Lok Zwickau klappt.

Der VfB Empor Glauchau ist bemüht, das für Freitagabend geplante Testspiel gegen den ESV Lok Zwickau auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks an der Meeraner Straße auszurichten. Die Partie des Tabellenzwölften der Oberliga gegen den Vierten der Landesklasse West ist für 18.30 Uhr angesetzt. Wie der Glauchauer Vereinschef Patrick Jahn am... Der VfB Empor Glauchau ist bemüht, das für Freitagabend geplante Testspiel gegen den ESV Lok Zwickau auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks an der Meeraner Straße auszurichten. Die Partie des Tabellenzwölften der Oberliga gegen den Vierten der Landesklasse West ist für 18.30 Uhr angesetzt. Wie der Glauchauer Vereinschef Patrick Jahn am...