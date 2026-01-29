MENÜ
Vor einer Woche gewann Luis Werrmann (rechts) mit Glauchau auf dem heimischen Kunstrasen das Dreierturnier vor Stahl Riesa und dem TSV Gera. Kann nun auch am Freitagabend der Ball rollen?
Vor einer Woche gewann Luis Werrmann (rechts) mit Glauchau auf dem heimischen Kunstrasen das Dreierturnier vor Stahl Riesa und dem TSV Gera. Kann nun auch am Freitagabend der Ball rollen? Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
VfB Empor Glauchau: Von der Soccerhalle zurück auf den Fußballplatz?
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist musste unter der Woche witterungsbedingt erneut improvisieren. Daher hoffen die Verantwortlichen, dass es am Freitagabend mit dem Testspiel gegen Lok Zwickau klappt.

Der VfB Empor Glauchau ist bemüht, das für Freitagabend geplante Testspiel gegen den ESV Lok Zwickau auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks an der Meeraner Straße auszurichten. Die Partie des Tabellenzwölften der Oberliga gegen den Vierten der Landesklasse West ist für 18.30 Uhr angesetzt. Wie der Glauchauer Vereinschef Patrick Jahn am...
