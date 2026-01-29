VfB Empor Glauchau: Von der Soccerhalle zurück auf den Fußballplatz?

Glauchau
Der Fußball-Oberligist musste unter der Woche witterungsbedingt erneut improvisieren. Daher hoffen die Verantwortlichen, dass es am Freitagabend mit dem Testspiel gegen Lok Zwickau klappt.
Der VfB Empor Glauchau ist bemüht, das für Freitagabend geplante Testspiel gegen den ESV Lok Zwickau auf dem Kunstrasenplatz des Sportparks an der Meeraner Straße auszurichten. Die Partie des Tabellenzwölften der Oberliga gegen den Vierten der Landesklasse West ist für 18.30 Uhr angesetzt. Wie der Glauchauer Vereinschef Patrick Jahn am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.