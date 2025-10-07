VfB Empor Glauchau: Wer der neue Torhüter im Kader des Fußball-Oberligisten ist

Glauchau
Gracjan Fabiszewski stand zuletzt zweimal im Kader von Coach Nico Quade. Der Pole arbeitet mit einer Agentur zusammen – den Kontakt mit dem Verein habe er laut seinem Berater aber selbst gesucht.
Mit Leistungen wie im Oberliga-Auswärtsspiel beim VfB Auerbach (1:1-Endstand) muss sich Fußballtorwart Dominik Reissig vom VfB Empor wohl kurzfristig keine Sorgen um seinen Platz im Kasten der Glauchauer machen. Mittel- bis langfristig ist jedoch neben Niclas Wiener ein weiterer Kontrahent im Kader der Westsachsen vorhanden. Es handelt sich...
