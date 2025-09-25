VfB Empor Glauchau: Wer springt beim Fußball-Oberligisten gegen Germania Halberstadt für den gesperrten Abwehrchef ein?

Glauchau
Marcin Sieber schildert seine Sicht auf den Platzverweis gegen Halle. Wie könnte der Defensivverbund am Sonntag ohne ihn aussehen? „Freie Presse“ nimmt die Einsatzchancen der Verteidiger unter die Lupe.
Die Szene aus der 43. Minute mit der roten Karte für Abwehrchef Marcin Sieber beim Gastspiel des Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau beim VfL Halle lief aus verschiedenen Gründen sehr unglücklich. „Ohne den Platzverweis wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen“, sagt Glauchaus Coach Nico Quade zu dem 2:2 vom vergangenen Sonntag....
