VfB Empor Glauchau: Wie hart der Trainer mit seiner Mannschaft nach dem 1:2 gegen den RSV Eintracht ins Gericht ging

Zwickau
Der Aufsteiger hatte in der Fußball-Oberliga am Sonntag schon ein Unentschieden vor Augen. Dann wurde doch noch ein Abwehrfehler bestraft. So schmolz der Vorsprung auf die Abstiegsplätze zusammen.
Der VfB Empor Glauchau hat im Heimspiel am Sonntag das Momentum nach dem 1:1-Ausgleichstor von Luis Werrmann (65.) nicht für einen Achtungserfolg gegen den favorisierten RSV Eintracht 1949 nutzen können. Der Vorjahresvierte der Fußball-Oberliga aus Stahnsdorf (Brandenburg) nutzte beim Aufsteiger in der Schlussphase ein Abstimmungsproblem in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.