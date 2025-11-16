Viel Frust nach „Seuchen-Woche“: HC Glauchau/Meerane verliert auswärts in Köthen

Der Handball-Regionalligist hat so viele Gegentore wie noch nie in dieser Saison kassiert. Vor 385 Zuschauern erwischten die Westsachsen einen gebrauchten Tag. Wo es geklemmt hat.

Die Strafe passt zum Auftritt des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane: Die Referees haben gegen Torhüter Ludek Kylisek am Samstagabend bei der 28:36 (15:17)-Niederlage in Köthen wegen unsportlichen Verhaltens eine Zwei-Minuten-Strafe verhängt. In der Schlussphase „schickte" der tschechische Keeper ein paar unschöne Worte und...