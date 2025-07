Viele Tore, Spenden und Dankbarkeit beim Benefizturnier für verstorbenen Fußball-Enthusiasten

Der SV Heinrichsort/Rödlitz, Fortschritt Lichtenstein und der VfB Empor Glauchau erinnerten am Freitagabend noch einmal an den viel zu früh verstorbenen Nils Dauer.

Dreimal 45 Minuten mit insgesamt 19 Toren gab es am Freitagabend auf dem Waldsportplatz in Heinrichsort, wo es eher um sehenswerte Offensiv- statt harte Abwehraktionen ging. Doch der Fußball war nur der Rahmen für ein viel wichtigeres Anliegen: Im Mittelpunkt stand die Erinnerung an Nils Dauer, der Anfang Mai im Alter von nur 30 Jahren völlig...