Volle Teilnehmerfelder und beste Wetteraussichten: Macher des Koberbachtal-Triathlons haben schon vor dem Start ein Lächeln im Gesicht

Am Freitag und Samstag geht es rund um die Koberbachtalsperre in Langenhessen sportlich zu. Die 15. Auflage ist dabei zugleich Gastgeber für mehrere Meisterschaften und hunderte Kinder.

Sonnenbrille und Sonnencreme werden die Verantwortlichen sowie das Helferteam des Koberbachtal-Triathlons schon griffbereit haben. Beide Dinge dürften am Freitag sowie Samstag auch zur Grundausstattung aller Teilnehmer beim Wettkampf in und rund um die Koberbachtalsperre in Langenhessen gehören, denn die Wetterprognosen versprechen ideale...