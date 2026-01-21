Volleyball: „Altmeister“ aus St. Egidien trumpfen bei der Sachsenmeisterschaft auf

Ein straffes Programm hatten die Männer der SSV am Wochenende zu bestreiten. Was anstand und wie es lief.

Für die routinierten Volleyballer aus St. Egidien war am Wochenende Kondition gefragt, denn sie waren mehrfach gefordert. Im Punktspiel am Samstag auswärts beim GLVC 2014 in Groitzsch gab es nach längerer Punktspielpause Startschwierigkeiten und eine 23:25-Niederlage im ersten Satz. Doch die SSV-Recken steigerten sich deutlich und gewannen den...