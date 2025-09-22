Volleyball: Fortschritt Lichtenstein kassiert zum Sachsenliga-Saisonauftakt Niederlage in Dresden

Hohenstein-Ernstthal
Die Westsächsinnen scheiterten an der eigenen Fehlerquote. Welche Stärke bei der Pleite dennoch aufblitzte.
Auf die Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein wartete im ersten Saisonspiel beim Nachwuchs des VCO Olympia Dresden ein echter Prüfstein. Nach der 20:25-Satzniederlage zu Beginn fand Lichtenstein zunächst die richtigen Mittel. „Wenn wir mit guten Aufschlägen Druck gemacht haben, lief es gut“, sagt Spielführerin Claudia...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.