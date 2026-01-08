Volleyball: Heimspieltag kann für Fortschritt Lichtenstein die Weichen für die restliche Saison stellen

Hohenstein-Ernstthal
Die Vorbereitung auf die beiden Partien am Samstag mit zwei Gegnern aus Dresden war nicht optimal. Eine große Chance gibt es für die Sachsenliga-Frauen trotzdem.
Trainer Sascha Grieshammer schaut mit gemischten Gefühlen auf die beiden Heimspiele der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein am Samstag. Mit Christin Judaschke fehlt eine Spielerin verletzungsbedingt, weitere Aktive sind angeschlagen. „Da müssen wir sehen, ob die Kraft für zwei Spiele reicht“, sagt Grieshammer....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.