Volleyball-Sachsenklasse: Auf welche Spieler die SSV St. Egidien in dieser Spielzeit verzichten muss

Die Westsachsen haben mehrere Abgänge zu verzeichnen. Am Samstag startet die neue Spielzeit mit zwei Heimspielen.

Für die Sachsenklasse-Volleyballer der SSV St. Egidien ist am Samstag Saisonstart mit zwei Heimspielen, die ab 14 Uhr in der Sporthalle des Glauchauer Krankenhauses stattfinden. Der erste Gegner ist das abwehrstarke Team von Union Milkau. Danach geht es gegen den VV Freiberg. Als Vorjahresdritter hatte St. Egidien diese Heimspiele in der...