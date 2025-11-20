Volleyball-Sachsenliga: Fortschritt Lichtenstein im Derby gegen Chemnitz II unter Zugzwang

Hohenstein-Ernstthal
Die Westsächsinnen wollen in der Tabelle nicht weiter abrutschen. Doch vor Selbstvertrauen strotzt das Team nach dem jüngsten Heimauftritt nicht.
Nachdem der jüngste Heimspieltag mit den Partien gegen Hormersdorf (3:2) und Zittau (1:3) deutlich weniger Punkte brachte als geplant, sind die Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein nun unter Zugzwang. Ausgerechnet im Derby bei der zweiten Mannschaft des VV Chemnitz (4. Platz/9 Punkte) braucht Lichtenstein Zählbares....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.