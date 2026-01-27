Volleyballteams aus Lichtenstein und St. Egidien mit Kontrastprogramm zu den Hinspielen

Während die Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein auswärts auftrumpfen konnten, patzten die Männer des SSV St. Egidien in der Sachsenklasse trotz Heimvorteils.

Gegen Schlusslicht VfB Zittau hatten die Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein in der Hinrunde einen schwachen Tag und verloren 1:3. Nun sollte im östlichsten Zipfel Sachsens die Revanche her, wofür allerdings nur acht Spielerinnen zur Verfügung standen. Von Beginn an übernahm das Team von Trainer Sascha Grieshammer die Regie und...