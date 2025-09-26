Vom FSV Zwickau und den Eispiraten bis zu Motocross und Hip-Hop-Tanz: Das sind die Höhepunkte des Sportwochenendes

Das Sportprogramm in und um Zwickau präsentiert sich Ende September so bunt wie der Herbst. „Freie Presse“ liefert einen Überblick: Klicken Sie sich durch die Top 10 der Lokalsportredaktion.

An diesem Wochenende kann man als Sportfan im Landkreis Zwickau schon mal den Überblick verlieren. Denn wer es darauf anlegt, der kann im Prinzip von Samstagfrüh bis Sonntagabend in den Hallen und Stadien mit den Athleten und Vereinen der Region mitfiebern. Hier kommen zehn Tipps von Fußball über Kegeln bis zur Leichtathletik und von Zwickau...