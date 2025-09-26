Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vom FSV Zwickau und den Eispiraten bis zu Motocross und Hip-Hop-Tanz: Das sind die Höhepunkte des Sportwochenendes

Das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in Thurm ist nur einer von vielen Sporthöhepunkten an diesem Wochenende im Landkreis Zwickau.
Das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in Thurm ist nur einer von vielen Sporthöhepunkten an diesem Wochenende im Landkreis Zwickau. Bild: Thorsten Horn
Das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in Thurm ist nur einer von vielen Sporthöhepunkten an diesem Wochenende im Landkreis Zwickau.
Das Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in Thurm ist nur einer von vielen Sporthöhepunkten an diesem Wochenende im Landkreis Zwickau. Bild: Thorsten Horn
Zwickau
Vom FSV Zwickau und den Eispiraten bis zu Motocross und Hip-Hop-Tanz: Das sind die Höhepunkte des Sportwochenendes
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Sportprogramm in und um Zwickau präsentiert sich Ende September so bunt wie der Herbst. „Freie Presse“ liefert einen Überblick: Klicken Sie sich durch die Top 10 der Lokalsportredaktion.

An diesem Wochenende kann man als Sportfan im Landkreis Zwickau schon mal den Überblick verlieren. Denn wer es darauf anlegt, der kann im Prinzip von Samstagfrüh bis Sonntagabend in den Hallen und Stadien mit den Athleten und Vereinen der Region mitfiebern. Hier kommen zehn Tipps von Fußball über Kegeln bis zur Leichtathletik und von Zwickau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
2 min.
HC Glauchau/Meerane und seine Strafwurf-Experten: Tim Drechsel und Jannes Kreutz wechseln sich ab
Tim Drechsel vom HC Glauchau/Meerane hat sieben von acht Strafwurf-Versuchen verwandelt.
Der Handball-Regionalligist hat einen Teil der Aufgaben neu verteilt, da Christian Döhler aktuell in der Reserve spielt. Am Samstag wartet ein Auswärtsspiel im Norden von Sachsen-Anhalt. Wie sieht es personell aus?
Holger Frenzel
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
09.09.2025
4 min.
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Die Stimmen zur Sachsenpokalauslosung aus Westsachsen
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel.
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten müssen, haben die Fußball-Landesklasse-Teams des Meeraner SV, Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein Heimspiele. Wie fallen die Reaktionen aus?
Torsten Ewers, Monty Gräßler
Mehr Artikel