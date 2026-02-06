Vom HC Fraureuth zum HC Glauchau/Meerane: „Ich fühle mich viel leichter auf dem Spielfeld“

Glauchau
Die Verbandsliga-Handballerinnen aus Glauchau und Meerane mussten in der Hinrunde nur eine Niederlage hinnehmen. Alina Schmidt stieß in dieser Saison neu dazu und hat richtig viel Spaß.
Als die Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane mit einem Heimspiel gegen den HC Fraureuth in die Verbandsliga-Saison 2025/26 starteten, war es für Neuzugang Alina Schmidt gleich ein doppelt besonderes Spiel. Denn bei ihrem ersten Einsatz im neuen Trikot traf sie ausgerechnet auf ihren Heimatverein, bei dem sie fast 15 Jahre lang gespielt hatte....
