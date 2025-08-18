Vom Schützenfest bis zur Überraschung: Was beim Pokalauftakt im Fußball-Kreisverband Zwickau aufgefallen ist

Zwickau
Der erste Vertreter der Westsachsenliga musste bereits in der Qualifikationsrunde die Segel streichen. Neben dem FC Crimmitschau ließ unter anderem auch der SV Motor Zwickau-Süd aufhorchen.
Mit 54 Toren in zehn Spielen hat die neue Saison im Kreisverband Fußball Zwickau am Sonntag einen furiosen Auftakt erlebt. Was in der Qualifikationsrunde des Marx-Städter-Kreispokals aufgefallen ist:
