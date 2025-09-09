Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel.
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel.
Nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eiche Reichenbrand freuen sich die Fußballer des Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals erneut auf ein Heimspiel. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Die Stimmen zur Sachsenpokalauslosung aus Westsachsen
Von Torsten Ewers, Monty Gräßler
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten müssen, haben die Fußball-Landesklasse-Teams des Meeraner SV, Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein Heimspiele. Wie fallen die Reaktionen aus?

Die ganz großen Kracher in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals finden ohne westsächsische Beteiligung statt. Auch dem Oberligisten VFC Plauen, der in den ersten beiden Runden mit Glauchau-Niederlungwitz und Blau-Gelb Mülsen jeweils westsächsische Vereine aus dem Wettbewerb geschmissen hat, sind die Klubs „aus dem Weg gegangen“. Die...
