Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Die Stimmen zur Sachsenpokalauslosung aus Westsachsen

Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten müssen, haben die Fußball-Landesklasse-Teams des Meeraner SV, Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein Heimspiele. Wie fallen die Reaktionen aus?

Die ganz großen Kracher in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals finden ohne westsächsische Beteiligung statt. Auch dem Oberligisten VFC Plauen, der in den ersten beiden Runden mit Glauchau-Niederlungwitz und Blau-Gelb Mülsen jeweils westsächsische Vereine aus dem Wettbewerb geschmissen hat, sind die Klubs „aus dem Weg gegangen“. Die...