Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Fünf Teams aus Westsachsen kämpfen im Sachsenpokal um den Achtelfinaleinzug

Zwickau
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten, haben der Meeraner SV, Fortschritt Lichtenstein und der Oberlungwitzer SV Heimrecht. „Freie Presse“ hat vor der 3. Runde Stimmen gesammelt.
Fünf von ursprünglich acht Teams aus Westsachsen sind auch in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokalwettbewerbs noch vertreten. Wer scherzhafter Wunsch in Erfüllung ging, wer sich „Aluminium-Nudeln“ besorgt und hat wer seinen Gegner nicht unterschätzt.
