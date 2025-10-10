Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Fünf Teams aus Westsachsen kämpfen im Sachsenpokal um den Achtelfinaleinzug

In der vergangenen Saison strich der FSV Zwickau – hier mit Theo Martens (l.) im Zweikampf mit Louis Gaiada – beim damaligen Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau frühzeitig im Landespokal die Segel.
In der vergangenen Saison strich der FSV Zwickau – hier mit Theo Martens (l.) im Zweikampf mit Louis Gaiada – beim damaligen Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau frühzeitig im Landespokal die Segel. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Fünf Teams aus Westsachsen kämpfen im Sachsenpokal um den Achtelfinaleinzug
Von Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten, haben der Meeraner SV, Fortschritt Lichtenstein und der Oberlungwitzer SV Heimrecht. „Freie Presse“ hat vor der 3. Runde Stimmen gesammelt.

Fünf von ursprünglich acht Teams aus Westsachsen sind auch in der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokalwettbewerbs noch vertreten. Wer scherzhafter Wunsch in Erfüllung ging, wer sich „Aluminium-Nudeln“ besorgt und hat wer seinen Gegner nicht unterschätzt.
